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Son dakika haberi... Çatıda çıkan yangın paniğe sebep oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Çatıda çıkan yangın paniğe sebep oldu

Son dakika haberleri: Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

ÇAYIROVA, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Yangın, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi İnönü Mahallesi 121/7 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın bacasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çatıya da sirayet etti. Dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Son dakika haberi... Çatıda çıkan yangın paniğe sebep oldu

Son dakika haberi... Çatıda çıkan yangın paniğe sebep oldu

Son dakika haberi... Çatıda çıkan yangın paniğe sebep oldu

Son dakika haberi... Çatıda çıkan yangın paniğe sebep oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Çayırova, İtfaiye, Kocaeli, Yangın, 3. Sayfa, Haber

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