Son dakika haberi | Çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu
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Son dakika haberi | Çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu

23.12.2020 10:35 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:39
Son dakika haberi | Çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu

Son dakika 3. sayfa haberi: Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde AK Parti ilçe başkanlığının bulunduğu binanın çatı katında yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Kozlu itfaiyesi ekipleri yangına hemen müdahale ederek büyümeden söndürdü.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken polis ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor. - ZONGULDAK

Son dakika haberi | Çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu
Son dakika haberi | Çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu
Son dakika haberi | Çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 10:39:31. #1.14#
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