Son dakika haberi | CAS'tan Galatasaray lehine 500 bin Euro'luk karar
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Son dakika haberi | CAS'tan Galatasaray lehine 500 bin Euro'luk karar

25.02.2021 19:31 | Son Güncelleme: 25.02.2021 19:35
Son dakika haberi | CAS'tan Galatasaray lehine 500 bin Euro'luk karar

Son dakika haberi... Galatasaray Kulübü, Nordin Amrabat'ın Malaga'ya transferinde yapılan anlaşmaya İspanyol ekibinin uymaması gerekçesiyle 500 bin Euro'luk ödeme alacak.

Galatasaray Kulübü, Nordin Amrabat'ın Malaga'ya transferinde yapılan anlaşmaya İspanyol ekibinin uymaması gerekçesiyle 500 bin Euro'luk ödeme alacak.

CAS tarafından kulübe yapılan bildirimin ardından kulübün açıklaması şu şekilde:  

 "Eski profesyonel futbolcumuz Nordin Amrabat'ın Ağustos 2014 tarihinde Malaga CF kulübüne transferi kapsamında Kulübümüz ile Nasr Bin Abdullah & Sons şirketi arasında yapılmış olan anlaşma ile Nasr Bin Abdullah & Sons şirketi tarafından düzenlenecek olan maç organizasyonu karşılığında Kulübümüze 500.000 EUR ödeneceği taahhüt edilmiştir. 

Sözleşmede düzenlenen taahhütlerin yerine getirilmediğinin görülmesi üzerine Kulübümüz tarafından Malaga CF kulübü ve Nasr Bin Abdullah & Sons şirketine karşı Spor Tahkim Mahkemesi (Court of Arbitration for Sport) nezdinde  alacak davası açılmıştır. 

Spor Tahkim Mahkemesine 3.10.2019 tarihinde yapılan başvuru sonucu dosya 23.2.2021 tarihinde Kulübümüz lehine sonuçlanmış olup, Malaga CF kulübü ve Nasr Bin Abdullah & Sons şirketinin 500.000 EUR tutarındaki ücret ile 10 Ekim 2014 tarihinden ödeme gününe kadar işleyecek olan %5 oranındaki faiz tutarından müteselsilen ve müştereken sorumlu olduğuna dair hüküm kurulmuştur."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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