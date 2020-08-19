Son dakika haberi... Çarşı ortasında elektrikli scooter kazası: 2 yaralı
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Son dakika haberi... Çarşı ortasında elektrikli scooter kazası: 2 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Son zamanlarda gençler arasında popüler olan elektrikli scooter sebebi ile Eskişehir'de meydana gelen kazada anne ile minik kızı yaralandı.

Son dakika haberi... Çarşı ortasında elektrikli scooter kazası: 2 yaralı
19.08.2020 13:53 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:01

Son zamanlarda gençler arasında popüler olan elektrikli scooter sebebi ile Eskişehir'de meydana gelen kazada anne ile minik kızı yaralandı.

Olay 2 Eylül Caddesinin üzerindeki çarşı tramvay durağı yakınlarında gerçekleşti. Üniversite tercihi için Kırıkkale'den Eskişehir'e gelen 3 genç elektrikli scooter kullanırken, aralarından biri çocuklarıyla yol kenarında bekleyen 35 yaşındaki anne E. A. ve 3 buçuk yaşındaki kızı E.A.'ye çarparak yere düşürdü. Meydana gelen kazada anne ve kızı çeşitli yerlerinden hafif yaralandı.

Yaşanan olaydan sonra çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı anne ve kızını Osmangazi Üniversitesi Tip Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Polis olayı incelerken, anne E.A. gençler hakkında şikayetçi olmadığını belirtti. Ancak, kazaya sebep olan 18 yaşındaki ismi öğrenilemeyen gencin ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

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