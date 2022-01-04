Son dakika haberi! Çarşamba Devlet Hastanesinde yatak sayısı 320'ye yükseldi

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Çarşamba Devlet Hastanesinde yapılan son düzenleme ile yatak sayısı 320'ye yükseltildi.

Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Uğur Sezgin, yatak sayısının yükseltilmesi ile hastanelerinin Samsun'un üçüncü büyük kamu hastanesi olduğuna işaret etti.

Sorumluluklarının bir kat daha arttığını belirten Sezgin, "Hastanemiz 19 Şubat 2019 tarihinde 250 yatak sayısı ile hizmete açılıp sonrasında yapılan düzenlemelerle 18 Aralık 2020 tarihinde 295'e yükseltilen yatak sayısı ile hizmete devam etti. 15 Temmuz 2021 tarihinde göreve başlamamın ardından hastanemizde yaptığımız incelemeler sonucunda hastanemizin sadece ilçemize değil Ayvacık, Salıpazarı ve Terme ilçelerine de hitap ettiğini gördük ve hasta yoğunluğu neticesinde gerekli düzenlemeleri gerçekleştirerek hastanemizin yatak sayısını 22 Aralık 2021 tarihinden itibaren 320'ye yükselterek bölgemizin en önemli sağlık merkezlerinden biri konumuna yükselttik." dedi.

Sezgin, sağlıklı bir gelecek için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

AA / Yaşar Karaman - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet