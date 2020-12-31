Son dakika haberi | Çarşamba'da Kovid-19 denetimli sürüyor
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Son dakika haberi | Çarşamba'da Kovid-19 denetimli sürüyor

31.12.2020 14:49 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:52
Son dakika haberi | Çarşamba'da Kovid-19 denetimli sürüyor

Son dakika haberlerine göre Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ve Asayiş Büro ekipleri, Ali Fuat Başgil Köprüsü girişinde araçları durdurarak maske kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

Araçların ruhsat sorgulaması gerçekleştiren ekipler, birden fazla kişinin bulunduğu araçlarda maske kullanılması gerektiği konusunda uyarı yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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