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Son dakika haberi: Çarşamba'da kaza: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Çarşamba'da kaza: 1 yaralı

Son dakika haberlerine göre Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi Seyfullah Edis Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E. yönetimindeki 06 AEH 82 plakalı otomobil seyir halinde ilerlediği sırada Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin duvarından hızla atlayan E.A. (15)'ya çarptı. Kaza sonucu okul öğrencisi olduğu öğrenilen E.A. yaralandı. Yaralı, olay yerinde 112 ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

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