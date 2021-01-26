Son dakika haberi: Carousel AVM, mağaza kiralarında indirim uygulayacak
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Son dakika haberi: Carousel AVM, mağaza kiralarında indirim uygulayacak

26.01.2021 12:57 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:00
Son dakika haberi: Carousel AVM, mağaza kiralarında indirim uygulayacak

Son dakika ekonomi haberi... Carousel AVM, ocak-mart döneminde mağaza kiralarında yüzde 40 ile yüzde 60 arasında indirim uygulama kararı alındığını duyurduCarousel AVM'den yapılan açıklamada, salgının başladığı 2020 Mart'tan bu yana kiracılara sunulan ekonomik destek paketinin bu yılın ilk çeyreğinde de devam...

Carousel AVM, ocak-mart döneminde mağaza kiralarında yüzde 40 ile yüzde 60 arasında indirim uygulama kararı alındığını duyurdu

Carousel AVM'den yapılan açıklamada, salgının başladığı 2020 Mart'tan bu yana kiracılara sunulan ekonomik destek paketinin bu yılın ilk çeyreğinde de devam ettirilmesi kararı alındığı bildirildi.

Kiracılara ocakta yüzde 60, şubatta yüzde 50, martta yüzde 40 indirimin uygulanacağı belirtilen açıklamada, "Carousel, açıldığı ilk günden bu yana olduğu gibi havalandırma, güvenlik, temizlik ve diğer tüm işletme giderleri için de ödeme almamaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Carousel İcra Kurulu Üyesi Orhan Demir, alınan bu kararla kiracıların yanı sıra milli ekonomiye de katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydederek, "Ekonomik hayatın devamlılığına katkı sağlamak için gerekli hassasiyeti gösterip iş birliği içinde olarak bu küresel sorunun üstesinden hep birlikte geleceğimize gönülden inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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