Son dakika haberi! Carlos Mane Koronavirüse yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Carlos Mane Koronavirüse yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Son dakika haberi! Carlos Mane Koronavirüse yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Yukatel Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Carlos Mane, Koronavirüs'e yakalandı.

Yukatel Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Carlos Mane, Koronavirüs'e yakalandı.

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Carlos Mane, Koronavirüs salgınına yakalandı. İstanbul deplasmanında Galatasaray oynanacak maç için ttakım kafilesinde bulunan Mane'nin koronavirüs testinin pozitif çıktı. Maç öncesinde raporu alan sarı kırmızılı kulüp yetkilileri Mane'yi kadrodan çıkardı.

Koronavirüs salgınından ötürü karantina sürecine giren Carlos Mane, Galatasaray maçından sonra bu hafta Kayseri'de oynanacak Giresunspor maçı kadrosunda da olmayacak. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Koronavirüs, Kayseri, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title