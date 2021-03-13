Son dakika haberi | Çantasına bomba süsü verip intihara kalkıştı, emniyeti harekete geçirdi
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Son dakika haberi | Çantasına bomba süsü verip intihara kalkıştı, emniyeti harekete geçirdi

13.03.2021 11:00 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:12
Son dakika haberi | Çantasına bomba süsü verip intihara kalkıştı, emniyeti harekete geçirdi

Son dakika 3. sayfa haberi: Fatih Vatan Caddesi'nde, kendisinin kimliği belirsiz 2 kişi tarafından gasp edildiğini ve işlem yapılmadığını ileri süren bir şahıs, yanındaki sırt çantasına 'bomba süsü' verip, elindeki bıçakla yola atlama çalıştı.

Fatih Vatan Caddesi'nde, kendisinin kimliği belirsiz 2 kişi tarafından gasp edildiğini ve işlem yapılmadığını ileri süren bir şahıs, yanındaki sırt çantasına 'bomba süsü' verip, elindeki bıçakla yola atlama çalıştı. İntihara kalkışarak emniyeti harekete geçiren şahıs, gözaltına alındı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Fatih Vatan Caddesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi Yerleşkesi karşısında meydana geldi. İddialara göre, Zeynel U. isimli bir şahıs Fatih'teki evini kiraya verdikten sonra aynı şahıslar tarafından gasp edildi ve şikayette bulunmasına rağmen işlem yapılmadı. Şahıs, bunun üzerine sırt çantasına elbise ve ayakkabı koyup, elindeki bıçakla Vatan Caddesi'ne geldi. Zeynel U. burada sırt çantasına 'bomba süsü' verip, elindeki bıçakla yola atlamaya çalışıp, intihara kalkıştı.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarıyla polis ekipleri harekete geçti. Gelen polis ekipleri, şahsı alıp engellemeye çalıştı. Polis daha sonra Zeynel U.'nun sırt çantasını açmasını istedi ve kontrol etti. Yapılan kontrolde, çantada elbise ve ayakkabı olduğu belirlendi. Polis, intihara kalkışan şahsın elindeki bıçağı alarak, gözaltına aldı.

Zeynel U.'nun gasp edildiği iddiası üzerine karakola başvurduğu ve başvurusunun ise işleme koyulduğu, şahısların yakalanması için çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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