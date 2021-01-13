Son dakika haberi... 'Canlı türlerin yuvaları insanların yapılarına göre daha dayanıklı'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi... 'Canlı türlerin yuvaları insanların yapılarına göre daha dayanıklı'

13.01.2021 08:55 | Son Güncelleme: 13.01.2021 09:02
Son dakika haberi... 'Canlı türlerin yuvaları insanların yapılarına göre daha dayanıklı'

Son dakika haberler... DİCLE Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, yerde ve altında barınan canlı türlerin deprem ile sel gibi afetlerden minimum seviyede etkilendiğini belirtti.

DİCLE Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, yerde ve altında barınan canlı türlerin deprem ile sel gibi afetlerden minimum seviyede etkilendiğini belirtti. Prof. Dr. Kılıç, "Karınca ve fare olan yuvalar etkilenir ama popülasyonları yok edecek kadar etkili değildir. Çünkü türler, tabiata uygun yuva yaparlar. Depreme, sele veya diğer olasılıklara karşı kendi yuvalarını mimari şekillerinden dolayı koruyabilirler. Yuvaları, insanların yapılarına göre daha dayanıklı ve esnektir. Depremin tabiatta minimum etkisi vardır" dedi. 

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, yerde ve altında kuluçkalayan ve barınan tavşan, karınca, köstebek, fare ve benzeri canlı türlerinin afetlere uygun yuvalar yaptıklarını söyledi. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde son zamanlarda yaşanan ve diğer bölgelerdeki kentleri de etkileyen depremlerin canlı türlerinin popülasyonuna etkisiyle ilgili konuşan Prof. Dr. Kılıç, türlerin bu durumdan daha dayanıklı ve esnek yuva yaptıkları için minimum seviyede etkilendiğini ifade etti. 

'YUVALARI İNSAN YAPILARINA GÖRE DAHA DAYANIKLI'Prof. Dr. Kılıç, depremin meydana geliş zamanının da önemli olduğunu vurgulayarak, "Deprem, bahar ya da yaz başlangıcı olan üreme zamanında meydana gelirse türler için etkili olabilir. Yalnız doğada yaşayan türler depreme uygun yuva yaparlar. Depremde en az riskle depremi geçirirler. Çünkü yuvaları insanların yapılarına göre daha dayanıklı ve esnektir. Dolayısıyla olabilecek zararlar minimumdadır. Üreme döneminde eğer yuva yeri toprağın derinliklerindeyse etkili olabilir. Yalnız popülasyonda, etkilenenlerden daha fazla etkilenmeyenler var. Dolayısıyla depremin etkisi türler üzerinde minimumdadır. Biz depremi özellikle insanlar üzerinde etkili diye biliyoruz. Aynı depremin daha şiddetlisini gelişmiş ya da aklını kullanan ülkelerde daha az olarak görürüz. Aklını kullanmayan ülkelerde ise daha şiddetli depremin etkisini görürüz" dedi.'TÜRLER TABİATA UYGUN YUVA YAPARLAR'Yuvaların genelde esnek olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Kılıç, depremin yuvalarda zannedildiği kadar büyük bir tahribat yapmadığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Çünkü o yuvalar depreme dayanıklıdır ve esnektir. Doğal imkanları değerlendirirler. Dolayısıyla deprem minimum etkiye sahiptir. Çok az yuva etkilenir. Depremin popülasyonun sayısını düşürme gibi bir etkisini ifade edemeyiz. Bu çok nadir bir olaydır. Şu ana kadar gözlemlerimizde ve literatür taramasında depremlerin böylesine türler üzerinde yıkıcı etkisine kayıt söz konusu değildir. Ama muhakkak ki karınca ve fare yuvaları etkilenir ama popülasyonları yok edecek kadar etkili değildir. Depreme, sele veya diğer olasılıklara karşı mimari şekillerinden dolayı yuvalarını koruyabilirler. Depremin tabiatta minimum etkisi vardır."


- Diyarbakır
Son dakika haberi... 'Canlı türlerin yuvaları insanların yapılarına göre daha dayanıklı'
Son dakika haberi... 'Canlı türlerin yuvaları insanların yapılarına göre daha dayanıklı'
Son dakika haberi... 'Canlı türlerin yuvaları insanların yapılarına göre daha dayanıklı'
Son dakika haberi... 'Canlı türlerin yuvaları insanların yapılarına göre daha dayanıklı'
Son dakika haberi... 'Canlı türlerin yuvaları insanların yapılarına göre daha dayanıklı'
Son dakika haberi... 'Canlı türlerin yuvaları insanların yapılarına göre daha dayanıklı'
Son dakika haberi... 'Canlı türlerin yuvaları insanların yapılarına göre daha dayanıklı'
Son dakika haberi... 'Canlı türlerin yuvaları insanların yapılarına göre daha dayanıklı'
Son dakika haberi... 'Canlı türlerin yuvaları insanların yapılarına göre daha dayanıklı'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrah KIZIL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Murat Dalkılıç Gonca Vuslateri
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Oğuzhan Özyakup İrfan Can Kahveci Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Türk Kaza İzmir Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... 'Canlı türlerin yuvaları insanların yapılarına göre daha dayanıklı' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 09:04:07. #1.15#
title