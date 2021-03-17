Son dakika haberi... Çankırılılar "Yarenler Okuyor" projesiyle okuma alışkanlığı kazanacak
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Son dakika haberi... Çankırılılar "Yarenler Okuyor" projesiyle okuma alışkanlığı kazanacak

17.03.2021 13:35 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:39
Son dakika haberi... Çankırılılar

Son dakika haber: Çankırı'da vatandaşlara okuma alışkanlığı kazandırılması amacıyla "Yarenler Okuyor" projesi başlatıldı.

Çankırı'da vatandaşlara okuma alışkanlığı kazandırılması amacıyla "Yarenler Okuyor" projesi başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında kentte her akşam saat 20.00 ile 20.30 arası evlerde kitap okunması hedefleniyor.

Proje kapsamında, okullardaki kütüphane sayısı artırılacak, yazar ve şairler okurlarla buluşturulacak, görsel materyaller hazırlanarak sosyal medyada farkındalık çalışması yürütülecek.

Vali Abdullah Ayaz, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, önemli bir projenin hayata geçirilmesi için bir araya geldiklerini söyledi.

Projenin okuma alışkanlığı konusundaki eksikliğin giderilmesi amacıyla başlatıldığını belirten Ayaz, "Ortalama bir vatandaşımız günün 3 saatini televizyon başında harcarken, kişi başına kitap okuma süremiz ise 1 dakika civarında. Günümüzde gençler için en önemli tehlikelerden biri de sosyal medya ve internette geçirilen zaman, online oyunlar. Bunların tamamı maalesef gençlerimizi ve toplumuzu kitaplardan uzaklaştırmakta." dedi.

Çocuklara ilköğretim düzeyinde okuma alışkanlığı kazandırılması gerektiğinin altını çizen Ayaz, projeye büyük önem verdiğini, toplumun her kesimine kitap okuma alışkanlığının kazandırılması gerektiğini kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk de proje kapsamında toplumda okumaya, yazmaya ve düşünmeye olan ilgiyi artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

İl genelinde her akşam 20.00 ile 20.30 saatleri arasında evlerde kitap okunmasını kültür haline getirmeye çalışacaklarını aktaran Öztürk, "İl merkezi ve ilçelerimizde bulunan tüm kurum ve kuruluşlarımızın yöneticilerinin, velilerimizin, evlatlarımıza kitap okuma alışkanlığının kazandırılması yönünde sözü olan her bir bireyin 'Yarenler Okuyor' projesine destek vermesini ve evlatlarımıza rol model olmalarını bekliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından okul kütüphanelerine destek amacıyla 2 bin 329 kitabın dağıtımı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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