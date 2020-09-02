Son dakika haberi: Çankırı ve Kastamonu'da orman yangını (3)
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Son dakika haberi: Çankırı ve Kastamonu'da orman yangını (3)

Son dakika haberleri: KASTAMONU'DAKİ YANGINDA, 4 EV VE 4 SAMANLIK KÜL OLDUKastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Derekaraağaç Köyü Dumanlı Mahallesinde'ki ormalık alanda, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek Tekeoğlu Mahallesi'ne sıçradı.

Son dakika haberi: Çankırı ve Kastamonu'da orman yangını (3)
02.09.2020 21:23 | Son Güncelleme: 02.09.2020 21:26

KASTAMONU'DAKİ YANGINDA, 4 EV VE 4 SAMANLIK KÜL OLDU

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Derekaraağaç Köyü Dumanlı Mahallesinde'ki ormalık alanda, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek Tekeoğlu Mahallesi'ne sıçradı. Bunun üzerine riskli bölgede olan Derekaraağaç Köyüne bağlı Tekeoğlu Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı. Mahalle'deki 4 ev ve 4 samanlık küle döndü. Şu ana kadar 20 hektarlık alanın yangın nedeniyle zarar gördüğü belirlenirken, karadaki yangın söndürme çalışmalarına, Organ Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağı ve helikopterle de destek verilmeye başlandı.  


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Kaynak: DHA

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