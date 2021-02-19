Son dakika haberi: Çankırı Valisi Ayaz, polisin çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını bildirdi
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Son dakika haberi: Çankırı Valisi Ayaz, polisin çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını bildirdi

19.02.2021 15:21 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:24
Son dakika haberi: Çankırı Valisi Ayaz, polisin çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını bildirdi

Son dakika haberleri... Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, polisin bir çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, polisin bir çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Vali Ayaz, yerel bir haber sitesinde, "Çankırı'nın göbeğinde çocuğa polis şiddeti" haberine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ayaz, konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını, sonucundan kamuoyunun bilgilendirileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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