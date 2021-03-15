Çankırı Valisi Ayaz, kentte artan vaka artışları nedeniyle acil durum ilan edildiğini bildirdi
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Çankırı Valisi Ayaz, kentte artan vaka artışları nedeniyle acil durum ilan edildiğini bildirdi

15.03.2021 19:21 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:59

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kentte koronavirüs vakalarında artış yaşandığını belirterek, vaka artışının devam etmemesi için acil durum ilan ettiklerini söyledi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kentte koronavirüs vakalarında artış yaşandığını belirterek, vaka artışının devam etmemesi için acil durum ilan ettiklerini söyledi.

Vali Ayaz, Çankırı Devlet Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm vatandaşların aşı yaptırmalarını istediklerini söyledi.

Vaka sayılarında artış yaşandığının altını çizen Ayaz, "Bu akşam rengimiz değişebilir. Akşam harita açıklandığında göreceğiz. Acil durum ilan ediyoruz, şu anda vaka artışının böyle gitmemesi için. İlçe ve il merkezimizde de tedbirlerin hem hatırlatılması hem uygulanması ile ilgili olarak çok sıkı bir denetim sürecimiz olacak." diye konuştu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmanın kentte hala zorunlu olduğunu, bazı bölgelerde sigara içmenin yasak olduğunu hatırlatan Ayaz, "Bu ikisini özellikle hatırlatmak istiyoruz. Manzara hiç hoşumuza gitmedi. Vaka sayıları da bize onu işaret ediyor. Daha önce de söylemiştik, 2 ayda geldiğimiz yolu 2 haftada geri gidiyoruz, diye. Biz 2 ayda geldiğimiz yolu 1 haftada geri gittik. Bunun engellenmesi için bu hafta elimizden gelen bütün adımları atacağız." ifadelerini kullandı.

Çankırı Valisi Ayaz, kentte artan vaka artışları nedeniyle acil durum ilan edildiğini bildirdi
Çankırı Valisi Ayaz, kentte artan vaka artışları nedeniyle acil durum ilan edildiğini bildirdi
Çankırı Valisi Ayaz, kentte artan vaka artışları nedeniyle acil durum ilan edildiğini bildirdi
Çankırı Valisi Ayaz, kentte artan vaka artışları nedeniyle acil durum ilan edildiğini bildirdi
Çankırı Valisi Ayaz, kentte artan vaka artışları nedeniyle acil durum ilan edildiğini bildirdi
Çankırı Valisi Ayaz, kentte artan vaka artışları nedeniyle acil durum ilan edildiğini bildirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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