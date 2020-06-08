Son dakika haberi: Çankırı merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi: Çankırı merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Son dakika güncel haberine göre Çankırı merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haberi: Çankırı merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
08.06.2020 19:05 | Son Güncelleme: 08.06.2020 20:38

Çankırı merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik Çankırı, Çorum, İstanbul ve Kastamonu'da çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Ö.Y, H.Y, O.M, S.C, S.C, R.Y, H.E, M.Y, F.M. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, uyuşturucu kullanımı için aparatlar, tabanca, bıçak, av tüfeği ve 50 gram bonzai ele geçirildi.

Sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler, koronavirüs salgınına karşı tedbir amaçlı koruyucu kıyafet ve maskeyle emniyete götürüldü, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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