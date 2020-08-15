Son dakika haberi! Çankırı'da yangından zarar gören 2 ev kullanılamaz hale geldi Gelen son dakika haberine göre Çankırı'nın Tüney köyünde meydana gelen yangında alevlere teslim olan iki ev kullanılamaz hale geldi.

Çankırı'nın Tüney köyünde meydana gelen yangında alevlere teslim olan iki ev kullanılamaz hale geldi.

Çankırı merkeze bağlı Tüney köyündeki bir evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, hemen bitişiğindeki yan eve de sıçradı. Duman ve alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken çevredeki vatandaşlar da yardım etti. Yangın, uzun uğraşlar sonucunda söndürülürken Murat ve Kemal Sarıoğlu kardeşlere ait iki ev kullanılamaz hale geldi. Murat Sarıoğlu'na ait iki katlı evde bulunan saman ve tahıl ürünleri de tamamen yandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA