Son dakika haberi | Çankırı'da uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haberi | Çankırı'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberi | Çankırı'da uyuşturucu operasyonu
Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde satan, satışa arz eden ve kullanan şahıslara yönelik sokak çalışması gerçekleştirildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada, B.Ö. isimli şahıstan 29,10 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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