Son dakika haberi... Çankırı'da kumarhaneye çevrilen evde Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye para cezası kesildi

Gelen son dakika haberine göre Çankırı'da kumarhaneye dönüştürülen bir evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye 42 bin lira para cezası uygulandı.