Son dakika haberi... Çankırı'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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Son dakika haberi... Çankırı'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Çankırı'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Mevlüt Yiğitoğlu (54) yönetimindeki 18 BC 820 plakalı kamyonet, Çankırı-Kızılırmak kara yolu Dedeköy mevkisinde sağ arka lastiğinin patlaması sonucu karşı şeride geçerek Kızılırmak yönünden gelen Nail Demirel idaresindeki 42 ND 094 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, her iki aracın sürücüleri ile kamyonette bulunan, Hüsne (33), Sude (10) ve Yunus Emre Şengüloğlu (9) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücüler itfaiye yardımıyla çıkarıldı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince kontrollü olarak tek şeritten sağlanan trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Son dakika haberi... Çankırı'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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