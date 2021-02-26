Son dakika haberi! Çankırı'da Hocalı Katliamı şehitleri anıldı

Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesindeki Hocalı şehrine 29 yıl önce yapılan saldırılarda hayatlarını kaybedenler, Çankırı'da anıldı.

Azerbaycanlı öğrenci Orkhan Zeynalov, Çankırı Uluslararası Öğrenciler Derneği tarafından Karatekin Parkı'nda düzenlenen programda, Hocalı Katliamı'nın 29'ncu yılını andıklarını hatırlattı.

Hocalı Katliamı hakkında bilgi veren Zeynalov, "Ermeni vahşeti 21'inci asrın en büyük insanlık ayıbı, en büyük acısı ve en büyük faciası olarak tarihe geçmiştir. Bizlerin geçmeyen sızısı, dinmeyen ağrısı, kanayan yarası olan bu katliamı şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Başta Hocalı Katliamı olmak üzere bütün saldırılarda hayatını kaybetmiş Azerbaycanlı insanlarımıza ve tüm şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm Türk dünyasına bağ sağlığı ve sabır diliyoruz." dedi.

Programa Dernek Başkanı Kasım Karatekin, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın