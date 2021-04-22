Son dakika haberi | Çankırı'da fuhuş operasyonunda yakalanan 8 kişiden 2'si tutuklandı

Son dakika haber... Çankırı'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Çankırı'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kentte aracılık ve yer temini yapılarak fuhuş yaptırıldığı, yurt dışından yasa dışı yollarla kadın getirilerek göçmen kaçakçılığı yapıldığının belirlenmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince özel ekip kurularak şüpheliler takibe alındı.

Yaklaşık 2 ay süren takibin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda para ile ruhsatsız tabanca, tüfek, tabanca mermisi, pasaport, cep telefonu gibi materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si Cumhuriyet Savcılığınca salıverildi, biri Irak uyruklu 2 kişi tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, operasyonda fuhuş yapmaları için aracılık yapılan ve yer temin edildiği tespit edilen 2 Azerbaycan, 2 Özbekistan ve bir Kırgızistan uyruklu olmak üzere toplam 5 kadın sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın