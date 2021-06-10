Son dakika haberi: Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı
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Son dakika haberi: Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı

Son dakika haberi: Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı
Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında Çankırı'da O.G, M.K.P. ve Y.K'nin adreslerinde arama yapıldı. Aramada kenevir yetiştirmek için bitki yetiştirme kabinleri, fanlar, havalandırma tesisatları, termometreler, ışıklandırma sistemleri, çeşitli ebatlarda saksılar, hassas terazi gibi çok sayıda malzeme ile 24 kök Hint keneviri, 2 kilo 719,53 gram esrar ve 203,3 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Y.K, sevk edildiği hakimlikçe uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklandı. O.G. ve M.K.P. hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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