Son dakika haberi! Çankırı'da çıkan yangında iki ev yandı Gelen son dakika haberlerine göre Çankırı'da çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

Çankırı'da çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi. Tüney köyünde, Murat Sarıoğlu'na ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Murat Sarıoğlu'nun kardeşi Kemal Sarıoğlu'na ait eve sıçradı. Haber verilmesi üzerine yangına Çankırı ve Eldivan belediyelerinin itfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürülen yangında iki ev kullanılamaz hale geldi. Kaynak: AA