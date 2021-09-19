Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara, Türklerin atalarının, Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan tarihi yolculuğunda gaza aşkıyla tutuşmuş alperenlerin, hem şehit hem gazi olduklarını ifade ederek, "Bu topraklarda tarihin hiçbir döneminde şehitler tepesi boş kalmadı" dedi.

Ankara'da 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle gazilerin onuruna yemekli anma programı düzenlendi. Programa, Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara'nın yanı sıra 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan da katıldı.

Çankaya Kaymakamı Buhara burada yaptığı konuşmasında gazilere seslenerek, "Sizler milletimizin yaşayan kahramanlarısınız. Bugün vatan ve bayrak için ölürsem şehit, kalırsam gazi inancıyla vatanın ve milletin birliği, dirliği için büyük bir cesaret, kahramanlık ve fedakarlıkla canlarını ortaya koyarak gazilik şerefine nail olmuş sizlerle beraber olmanın şeref ve gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Kaymakam Buhara, Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanı verilmesinin 100. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Tarihin her döneminde milletimizin evlatları, söz konusu vatan olduğunda milli ve manevi değerleri olduğunda kahramanca çarpışmaktan canını hiç düşünmeden feda etmekten çekinmemişlerdir, çekinmeyeceklerdir. Atalarımızın, Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan tarihi yolculuğunda gazi aşkıyla tutuşmuş alperenler gün oldu şehit gün oldu gazi. Bu topraklarda tarihin hiçbir döneminde şehitler tepesi boş kalmadı."

15 Temmuz gazisi Turgut Aslan ise toplantıda yaptığı konuşmasında, şunları kaydetti:

"Gazilik en güç koşullar altında yaşanan bağımsızlık ve istiklalini canı bahasına korumak, en değerli varlığı olan canını gaza ruhu ile ortaya koyarak mücadele ederken verilen unvandır. Vatanseverlikleriyle övünebileceğimiz nesiller yetiştirmek ancak şehitlik ve gazilik bilincinin geri tutulmamasıyla mümkün olacaktır. Gazilerimize hak ettikleri saygı ve hürmeti göstermek hayatta kalanları hatırlamak ve sorunları ile yakından ilgilenmek toplum olarak en büyük sorumluluğumuzdur." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri