Son dakika haberi... Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Zonguldak'a gelecek Gelen son dakika haberine göre Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 18-19 Ağustos'ta Zonguldak'ta olacak.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 18-19 Ağustos'ta Zonguldak'ta olacak.

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığınca hayata geçirilerek, 81 ili dolaşacak olan mobil müze, Zonguldak'ta ziyaretçilerine kapılarını açacak.

Açıklamada, içerisinde Çanakkale Savaşı ile ilgili fotoğrafların, çeşitli görsel materyallerin ve videoların izletileceği ekranların, Çanakkale cephesinden günümüze kalan çeşitli savaş objelerinin sergileneceği bir bölüm ile Çanakkale askerinin heykelinin de bulunduğu mobil müzenin, 18-19 Ağustos tarihlerinde Zonguldak ve Ereğli ilçesinde ziyarete açılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA