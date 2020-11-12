"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" kapılarını ziyaretçilerine açtı - SİVAS
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"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" kapılarını ziyaretçilerine açtı - SİVAS

12.11.2020 13:51 | Son Güncelleme: 12.11.2020 14:49

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin ve dijital gösterilerin yer aldığı "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Sivas'ta kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin ve dijital gösterilerin yer aldığı "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Sivas'ta kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında Çanakkale'den yola çıkan ve Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin ve dijital gösterilerin sunulduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde vatandaşların ziyaretine açıldı.

Ziyaretçiler, Çanakkale Savaşı ile ilgili resim, fotoğraf, çeşitli görsel materyal ve videoların izletildiği müzede, cepheden kalan çeşitli savaş objelerinin sergilendiği bölümleri gezdi.

Müzeyi gezen vatandaşlardan Ramazan Ercanoğlu, gazetecilere, mobil müzede geçmişi ve tarihi gördüğünü söyledi.

Çanakkale Savaşı'na katılan askerlerin imkansızlıklara rağmen elde ettiği başarıyla gurur duyduğunu belirten Ercanoğlu, "Burada askerlerimizin ne zorluklarla savaştıklarını görünce gerçekten çok duygulandım." dedi.

Sakin Yıldırım da mobil müzeyi gezenlerin duygusal anlar yaşadığını dile getirerek, "Askerlerimiz yoksulluk içerisinde savaşırken düşmanın sahip olduğu imkanların kıyaslandığı objeler var burada. Bunları görünce gerçekten duygulanıyorsunuz." diye konuştu.

Mustafa Kandemir de ataların yaptığı fedakarlığa dikkati çekerek yeni nesilden bunlara sahip çıkmalarını istedi.

Çanakkale'de askerlik yaptığını aktaran Kandemir, oradaki alanı saatlerce gezdiğini ve imkansızlığa rağmen kazanılan başarıyı anlamakta hala güçlük çektiğini ifade etti.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin bugün akşam saatlerinde kentten ayrılacağı belirtildi.

'Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi' kapılarını ziyaretçilerine açtı - SİVAS
'Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi' kapılarını ziyaretçilerine açtı - SİVAS
'Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi' kapılarını ziyaretçilerine açtı - SİVAS
'Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi' kapılarını ziyaretçilerine açtı - SİVAS

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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