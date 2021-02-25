Son dakika haberi: "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Mersin'de ziyarete açıldı
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Son dakika haberi: "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Mersin'de ziyarete açıldı

25.02.2021 16:15 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:18
Son dakika haberi:

Son dakika gelişmesine göre Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla Ankara'dan yola çıkan mobil müze, Mersin'de vatandaşlarla buluşturuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla Ankara'dan yola çıkan mobil müze, Mersin'de vatandaşlarla buluşturuldu.

Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlıklar ve yaşananların vatandaşlara anlatılması amacıyla Türkiye turuna çıkan tır, 63'üncü durağı olan Mersin'de vatandaşlardan ilgi gördü.

Cumhuriyet Meydanı'nda ziyarete açılan tıra vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, belli sayılarda gruplar halinde alındı.

Çanakkale Savaşları Mobil Müze Projesi Organizasyon Koordinatörü Engin Karataş, gazetecilere, mobil müze projesinin 2 yıl boyunca devam ederek 81 ilde iki kere vatandaşlarla buluşturulacağını söyledi.

Mobil müzede savaş eserleri ve görsellerin sergilendiği 7 vitrinle Çanakkale destanının Mersinlilere aktarıldığını ifade eden Karataş, "Çanakkale ruhu ve mirasını, özellikle dezavantajlı ve Çanakkale'ye gidemeyip yerinde görememiş misafirlerimiz, gençlerimiz ve vatandaşlarımıza ileterek bu ruhu her zaman diri tutmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Ziyaretçiler tırın kente getirilmesini sevinçle karşıladı

Müze ziyaretçilerinden 20 yaşındaki Doğukan Kurukafa, Çanakkale'de atalarının büyük bir fedakarlık gösterdiğini belirterek, "Bizim gibi genç nesillere bunlarla vatan sevgisinin aşılanması lazım. Yaşanan zorlukların bilincinde olmamız gerekiyor. Böyle askerlerin torunları olduğumuz için de gurur duyuyorum." diye konuştu.

Ziyaretçilerden 83 yaşındaki Ayten Çelik de müzeyi gezerken çok duygulandığını, canları pahasına vatanı savunanlara minnet duyduğunu ifade etti.

Kubilay Boyabat (23) projede emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çanakkale Savaşı'nda, bizim yaşımızda, hatta bizden çok daha küçük arkadaşlarımız bile şehit olmuş. Bakarken elim ayağım titredi. Özellikle Ata'mıza bakarken tüylerim diken diken oldu." ifadelerini kullandı.

Yarın da gezilebilecek mobil müze, 1 Mart'ta Tarsus, 2 Mart'ta Silifke ilçesinde ziyaretçi kabul edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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