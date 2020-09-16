Son dakika haberi... Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Bayburt'ta
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Son dakika haberi... Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Bayburt'ta

Bir son dakika haberine göre Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Bayburt'ta ziyaretçilerini ağırlıyor.

Son dakika haberi... Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Bayburt'ta
16.09.2020 14:05 | Son Güncelleme: 16.09.2020 14:10

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Bayburt'ta ziyaretçilerini ağırlıyor.

"Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" ülküsüyle yola çıkan ve Türk Dünyası Parkı'nda ziyarete açılan mobil müzeye, vatandaşlar ilgi gösterdi.

Öte yandan müzeye girişte vatandaşların ateşleri ölçüldü ve maske kontrolü yapıldı.

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Kaynak: AA

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