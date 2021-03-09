Son dakika haberi | Çanakkale polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor
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Son dakika haberi | Çanakkale polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor

09.03.2021 12:31 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:35
Son dakika haberi | Çanakkale polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Gelen son dakika haberlerine göre Çanakkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

Çanakkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlara devam ediyor. Son bir ay içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek bulundurmak suçuna bağlı olarak düzenlenen 33 operasyonda 46 şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapanlara yönelik düzenlenen 9 operasyonda ise 16 şüpheli gözaltına alındı.

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek bulundurmak suçundan 46 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, uyarıcı madde imal ve ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda ise gözaltına 16 şüpheliden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla olmak üzere ise toplam 11 şüpheli ise serbest bırakıldı. Operasyonlarda 129,41 gram bonzai, 313,13 gram metamfetamin, 148,08 gram esrar, 72,91 gram Skunk, 60 ecstasy, 114 Sentetik ecza, 1 tabanca ve 54 mermi ele geçirildi. - ÇANAKKALE

Son dakika haberi | Çanakkale polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor
Son dakika haberi | Çanakkale polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor
Son dakika haberi | Çanakkale polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor
Son dakika haberi | Çanakkale polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor
Son dakika haberi | Çanakkale polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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