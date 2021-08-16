Son dakika haberi: Çanakkale'nin Ezine ilçesinde söndürülen orman yangını tekrar başladı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Çanakkale'nin Ezine ilçesinde orman yangını yeniden başladı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde orman yangını yeniden başladı.
Yazlık evlerin bulunduğu Tavaklı köyündeki ormanlık alanda dün başlayıp söndürülen yangın yeniden çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç