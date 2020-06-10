Son dakika haberi... Çanakkale Karasal-Sayısal Radyo Televizyon Verici Kulesi tamamlanıyor Son dakika habere göre ÇANAKKALE'de, Kalabaklı Köyü Radar Tepesi mevkiinde yapımı süren Karasal-Sayısal Radyo Televizyon Verici Kulesi, yüzde 90 oranında tamamlandı.

ÇANAKKALE'de, Kalabaklı Köyü Radar Tepesi mevkiinde yapımı süren Karasal-Sayısal Radyo Televizyon Verici Kulesi, yüzde 90 oranında tamamlandı. Yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan kule, sıra dışı tasarımıyla kentin simgelerinden biri olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 34 milyon 200 bin TL bedelle Kalabaklı Köyü Radar Tepesi mevkiinde yapımına 2017 yılının Mart ayında başlanılan Çanakkale Karasal-Sayısal Radyo Televizyon Verici Kulesi'nin yüzde 90'lık kısmı tamamlandı. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, alanı gezerek, çalışmalarla ilgili Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü'den bilgi aldı.

Bu yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan ve 100 metre yüksekliğinde tasarlanan kule, eşsiz ve sıra dışı tasarımıyla Çanakkale'nin simgelerinden biri olacak. Çanakkale'nin en gözde yatırım projelerinden biri olan kule tamamlandıktan sonra; 7 yerel, 49 ulusal düzeyde HD ses ve görüntü kalitesinde kablosuz TV yayınlarına ulaşılmasını sağlayacak.Çanakkale Karasal-Sayısal Radyo Televizyon Verici Kulesi projesi kapsamında yer alan sosyal tesislerde; ziyaretçi birimleri, çok amaçlı salon, sergi salonu, restoran, oditoryum, hediyelik eşya alanı, GSM operatörleri, Telekom'a ait birimler ve açık rekreasyon alanları da yer alacak.

Kaynak: DHA