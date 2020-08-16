Son dakika haberi... Çanakkale ile Balıkesir'in tarihi ve doğal güzellikleri, Ukrayna'dan 22 tur operatörüne tanıtıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Çanakkale ile Balıkesir'in tarihi ve doğal güzellikleri, Ukrayna'dan 22 tur operatörüne tanıtıldı

Son dakika haberleri: Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası ile iki tur firmasının düzenlediği organizasyon kapsamında Ukrayna'dan 22 tur operatörü Türkiye'ye geldi.

16.08.2020 21:45 | Son Güncelleme: 16.08.2020 21:51

Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası ile iki tur firmasının düzenlediği organizasyon kapsamında Ukrayna'dan 22 tur operatörü Türkiye'ye geldi.

Çanakkale ile Balıkesir'in Edremit ve Burhaniye ilçelerinde 3 günlük bilgilendirme, tanıtım turuna katılan yabancı operatörler, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini görme imkanı buldu.

Tur operatörleri, Edremit'te gezdikleri Antandros Antik Kenti, Kazdağı Etnografya Müzesi, Adrameyttieon Antik Kenti ile diğer yerleri çok beğendiklerini ifade etti.

Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Cihan Müşterioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının bölgenin doğru şekilde tanıtılması olduğunu söyledi.

Daha önce Rusya'dan medya grubunu ağırladıklarını belirten Müşterioğlu, "Gösterdiğimiz yerlerden onlar için cazip gelen, onları en az yoracak olanları hangileri ise ortak bir fikir birliğiyle tur programı oluşturup daha sonra bunu yurt dışındaki tüm acentelere sunacağız." diye konuştu.

Müşterioğlu, gelenlerden yüzde 80'inin görüşlerinin olumlu olduğunu aktardı.

Konuklardan Yuliia Boldovskaya da bölgeyi tanımaya geldiklerini vurguladı.

Bölgeye turist getirip getirmeyeceklerini değerlendireceklerini ifade eden Boldovskaya, "Burası çok güzel, harika yerler. Buralara gelip gezince gelmeye değer olduğunu gördük. Tabii ki buraları ülkemizde tavsiye edip gidilecek yerler arasında sıralayacağız." ifadesini kullandı.

Yuliia Saulina-Levchenko ise Ukrayna'dan turist getirmek için bu geziye katıldıklarını dile getirerek, "Bizler Antalya dışında bir Türkiye gördük burada. Çok olumlu düşüncelerle buradan ayrılıyoruz." dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi... Çanakkale ile Balıkesir'in tarihi ve doğal güzellikleri, Ukrayna'dan 22 tur operatörüne tanıtıldı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballar, girişimcinin başını belaya soktu Magazin
Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballar, girişimcinin başını belaya soktu
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi Güncel
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Son Dakika: ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Biden'in skandal sözlerine sert tepki gösterdi Güncel
Son Dakika: ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Biden'in skandal sözlerine sert...
Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor Güncel
Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir Güncel
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir
Galatasaray, eski Beşiktaşlı Elneny'i transfer etmek istiyor Spor
Galatasaray, eski Beşiktaşlı Elneny'i transfer etmek istiyor
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü
Vali'yi çıldıran vicdansızlık! Vatandaşlar, Duygu Delen'in ailesine yardım bahanesiyle dolandırılmaya çalışıldı
Vali'yi çıldıran vicdansızlık! Vatandaşlar, Duygu Delen'in ailesine yardım bahanesiyle dolandırılmaya çalışıldı
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü
Memleketine izne giden uzman çavuş, denizde boğuldu
Memleketine izne giden uzman çavuş, denizde boğuldu
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Artan vakalar sonrası kısıtlamalar peş peşe geliyor! Valiliklerden, koronavirüse karşı yeni tedbirler
Artan vakalar sonrası kısıtlamalar peş peşe geliyor! Valiliklerden, koronavirüse karşı yeni tedbirler
Türkiye'nin yeni Navtex ilanına ilk tepki Yunanistan yerine Avrupa Birliği'nden geldi
Türkiye'nin yeni Navtex ilanına ilk tepki Yunanistan yerine Avrupa Birliği'nden geldi
Sarıyer Emirgan Korusu'nda yangın çıktı
Sarıyer Emirgan Korusu'nda yangın çıktı
Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan Sörloth ile ilgili transfer açıklaması: Teklifi reddetmek çılgınlık olur
Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan Sörloth ile ilgili transfer açıklaması: Teklifi reddetmek çılgınlık olur
Son Dakika: Türkiye'de 16 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1192 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 16 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1192 yeni vaka tespit edildi
Nehre düşen kızını kurtarmaya çalışan baba, akıntıya kapılarak boğuldu
Nehre düşen kızını kurtarmaya çalışan baba, akıntıya kapılarak boğuldu
Son Dakika: Türk siyasetini dizayn edeceğini söyleyen Joe Biden'in sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor
Son Dakika: Türk siyasetini dizayn edeceğini söyleyen Joe Biden'in sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor
Fransa'da ikinci dalga endişesi! Günlük koronavirüs vaka sayısı 3 bini aştı
Fransa'da ikinci dalga endişesi! Günlük koronavirüs vaka sayısı 3 bini aştı
Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı
Son Dakika: Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam ile anlaştı
Son Dakika: Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam ile anlaştı
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatmak istiyor
Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatmak istiyor
Husumetli olduğu komşusuyla plajda karşılaşan şahıs, aynı aileden 3 kişiyi bıçakla yaraladı
Husumetli olduğu komşusuyla plajda karşılaşan şahıs, aynı aileden 3 kişiyi bıçakla yaraladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Ziya Selçuk Angela Merkel Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aamir Khan Nihat Doğan Demet Akalın Yeşim Salkım
Spor Ali Koç Fuat Çapa Arda Turan Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kaza Çocuk Ağustos Joe Biden
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Çanakkale ile Balıkesir'in tarihi ve doğal güzellikleri, Ukrayna'dan 22 tur operatörüne tanıtıldı - Çanakkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.8.2020 22:05:27. #1.14#
title