ÇANAKKALE'DEKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN ASTSUBAY KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
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ÇANAKKALE'DEKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN ASTSUBAY KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'de meydana gelen kazada hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık (43), Bursa'nın Yenişehir ilçesinde toprağa verildi.

ÇANAKKALE'de meydana gelen kazada hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık (43), Bursa'nın Yenişehir ilçesinde toprağa verildi.

Çanakkale'de polis memurunun şehit olduğu kazada yaşamını yitiren Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık için Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Kumluk Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Askeri törenle son yolculuğuna uğurlanan Işık'ın cenaze törenine İlçe Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Davut Aydın, Hava Meydan komutanı Albay Kadri Bahtiyar, Jandarma Komutanı Barış Ünver ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazı sonrası Muhammet Tolga Işık, Yenişehir ilçe mezarlığına defnedildi.

ÇANAKKALE'DEKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN ASTSUBAY KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ÇANAKKALE'DEKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN ASTSUBAY KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ÇANAKKALE'DEKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN ASTSUBAY KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ÇANAKKALE'DEKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN ASTSUBAY KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ÇANAKKALE'DEKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN ASTSUBAY KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Haberler
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