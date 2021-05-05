Son dakika haberi! Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda bir kadın gözaltına alındı

Edinilen son dakika haberine göre ÇANAKKALE'de, polis ekiplerince bir eve yapılan baskında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, bir kadın gözaltına alındı.