Son dakika haberi | Çanakkale'de şehit ve gazi ailelerine kömür yardımı
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Son dakika haberi | Çanakkale'de şehit ve gazi ailelerine kömür yardımı

10.03.2021 16:39 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:49
Son dakika haberi | Çanakkale'de şehit ve gazi ailelerine kömür yardımı

Son dakika gündem haberi: Çanakkale'nin Çan ilçesinde faaliyette bulunan bir enerji firması, şehit ve gazi ailelerine 50 ton kömür yardımında bulundu.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde faaliyette bulunan bir enerji firması, şehit ve gazi ailelerine 50 ton kömür yardımında bulundu.

Özel bir enerji firmasının Çanakkale'deki şehit ve gazi ailelerine 50 ton yakacak yardımında bulunduğunu söyleyen Çanakkale Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Gülşen Uz, "Çanakkale'deki tüm şehit ve gazilerimiz düzenli olarak aranarak bir ihtiyaçlarının olup olmadığı, mağduriyetlerin yaşanıp yaşanmadığı hususunda camiamızla iletişim halindeyiz. Şehit ve Gazi ailelerimizin ihtiyaçlarını tespit edip, düzenli olarak sorunlarını çözüyoruz. Kömür dağıtımına Çan ilçemizden başladık. Çanakkale'nin tüm ilçelerine dağıtımları gerçekleştireceğiz. Hayırseverlere teşekkür ederim. Böylesi soğuk günlerde bu vatanımızın kıymetli emanetlerinin evlerini ısıtmak çok anlamlı oldu" dedi. - ÇANAKKALE

Son dakika haberi | Çanakkale'de şehit ve gazi ailelerine kömür yardımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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