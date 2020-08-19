Son dakika haberi | Çanakkale'de, 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' mottolu koronavirüs denetimi
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Son dakika haberi | Çanakkale'de, 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' mottolu koronavirüs denetimi

Gelen son dakika haberlerine göre ÇANAKKALE Valisi İlhami Aktaş, İçişleri Bakanlığı'nın 'Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri' konulu genelgesi üzerine, 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' mottosu ile kontrollü sosyal hayat döneminde ortak kullanım alanlarından olan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda, koronavirüs tedbirlerini denetledi.

Son dakika haberi | Çanakkale'de, 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' mottolu koronavirüs denetimi
19.08.2020 21:25 | Son Güncelleme: 19.08.2020 21:29

ÇANAKKALE Valisi İlhami Aktaş, İçişleri Bakanlığı'nın 'Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri' konulu genelgesi üzerine, 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' mottosu ile kontrollü sosyal hayat döneminde ortak kullanım alanlarından olan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda, koronavirüs tedbirlerini denetledi.

Çanakkale 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bulunan iş yerlerinin ve yolcuların koronavirüs ile mücadele kapsamında belirlenen kurallara uyup uymadığını denetleyen Vali İlhami Aktaş, otogar müdürü Cenk Dinç'ten uygulanan tedbirler hakkında bilgi aldı. Otogarda çalışan personel ve seyahat edecek olan yolcularla sohbet ederek, iş yerleri ve yolcu otobüslerinin içerisindeki sosyal mesafe ve hijyen gibi konulara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Vali Aktaş, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın tedbirlere sıkı bir şekilde uyması, pandemiyle mücadelede başarıya ulaşmamızı hızlandıracaktır. Duyarlılık gösteren bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında daha dikkatli olmalı, çok daha özenli davranmalı ve çevremizdeki herkesi uyarmalıyız. Hepimizin sağlığı birimizin hatasına feda edilemez. Unutmayalım ki koronavirüs, alacağımız hiçbir tedbirden daha güçlü değildir."

Vali Aktaş'ın koronavirüs tedbirleri denetiminde; İl Jandarma Komutan Vekili J. Albay Ali Kösem, İl Emniyet Müdür Vekili Alaaddin Tekin, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul üyeleri de hazır bulundu. 


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Kaynak: DHA

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