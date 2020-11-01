Son dakika haberi: Çanakkale'de otomobilin çarpıp kaçtığı motosiklet sürücüsü öldü
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Son dakika haberi: Çanakkale'de otomobilin çarpıp kaçtığı motosiklet sürücüsü öldü

01.11.2020 00:27 | Son Güncelleme: 01.11.2020 00:30
Son dakika haberi: Çanakkale'de otomobilin çarpıp kaçtığı motosiklet sürücüsü öldü

Son dakika gelişmesine göre Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir otomobilin çarpıp kaçtığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir otomobilin çarpıp kaçtığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında çalıştığı öğrenilen Yavuz Ayran (31), mesai bitiminde evine gitmek üzere motosikletiyle yola çıktı.

Ayran'ın kullandığı motosiklete Gelibolu-Eceabat kara yolu Bayırköy mevkisinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil çarptı.

Otomobilin olay yerinden kaçtığı kazada yaralanan Ayran, 112 Acil Servis ekiplerince Gelibolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayran, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

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