Son dakika haberi... Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Son dakika haberi... Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberi... Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Aşağışevik köyü yakınlarında tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait 10 arazöz ve orman işçileri karadan, 3 helikopter de havadan müdahalede bulundu.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın, kontrol altına alındı.

İlk belirlemelere göre 20 hektar alanın zarar gördüğü yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama

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