Son dakika haberi: Çanakkale'de orman yangını Son dakika güncel haberi... Çanakkale'nin merkeze bağlı Özbek köyünde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin merkeze bağlı Özbek köyünde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Merkeze bağlı Özbek köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bunun üzerine bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına havadan helikopter, karadan da çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Kaynak: AA