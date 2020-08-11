Son dakika haberi: Çanakkale'de orman yangını
Son dakika güncel haberi... Çanakkale'nin merkeze bağlı Özbek köyünde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
11.08.2020 16:11 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:46
Çanakkale'nin merkeze bağlı Özbek köyünde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Merkeze bağlı Özbek köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bunun üzerine bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangına havadan helikopter, karadan da çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale ediliyor.
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Kaynak: AA