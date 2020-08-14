Son dakika haberi! Çanakkale'de orman yangını (1)
Son dakika haberlerine göre ÇANAKKALE merkeze bağlı Kurşunlu köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı.
14.08.2020 15:03 | Son Güncelleme: 14.08.2020 16:16
ÇANAKKALE merkeze bağlı Kurşunlu köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı.
- Çanakkale
Çanakkale'de, ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini görenler durumu ALO 177 Orman Yangını İhbar hattına haber verdi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, müdahaleye başladı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
- Çanakkale
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Kaynak: DHA