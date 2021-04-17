Son dakika haberi: Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy ve tatil sitesi karantinaya alındı
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Son dakika haberi: Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy ve tatil sitesi karantinaya alındı

Son dakika haberi: Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy ve tatil sitesi karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy ve tatil sitesinde karantina uygulaması başlatıldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy ve tatil sitesinde karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakam Fatih Çelikkaya başkanlığında gerçekleştirilen ???????İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, toplantısında, Kovid-19 vakalarında artış görülen Adatepe köyü ile Çardak beldesindeki Emek Tatil Sitesi'nde 10 gün karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin

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