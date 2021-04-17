Son dakika haberi: Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy ve tatil sitesi karantinaya alındı

Son dakika haberine göre Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy ve tatil sitesinde karantina uygulaması başlatıldı.