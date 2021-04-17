Son dakika haberi: Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy ve tatil sitesi karantinaya alındı
Son dakika haberine göre Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy ve tatil sitesinde karantina uygulaması başlatıldı.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy ve tatil sitesinde karantina uygulaması başlatıldı.
Kaymakam Fatih Çelikkaya başkanlığında gerçekleştirilen ???????İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, toplantısında, Kovid-19 vakalarında artış görülen Adatepe köyü ile Çardak beldesindeki Emek Tatil Sitesi'nde 10 gün karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin