Son dakika haberi! Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı
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Son dakika haberi! Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı

Anadolu Ajansı / Birol Güngördü - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı

Son dakika haberleri... Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulaması başlatıldı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulaması başlatıldı.

Ezine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Hacı Arslan Uzan başkanlığında toplandı.???????

Toplantıda, Kovid-19 vakalarında artış görülen Kemallı köyünde 10 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

Jandarma ekipleri köyün girişinde önlem aldı.

Karantina süresince buradaki vatandaşların temel ihtiyaçları, Ezine Kaymakamlığı ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Birol Güngördü

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