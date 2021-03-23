Son dakika haberi | Çanakkale'de koronavirüsle mücadele toplantısı düzenlendi

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş başkanlığında, kentteki koronavirüs vakalarının azaltılması konularının görüşüldüğü mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Sağlık İl Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, salgın sürecinde alınacak tedbirler, aşılama faaliyetleri ve dinamik denetim süreçlerinin değerlendirildi.

Vali Aktaş, burada yaptığı konuşmada, salgın sürecinde kent halkının özellikle kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Sürecin hep birlikte verilen mücadele ile sonuca ulaşacağını anımsatan İlhami Aktaş, "Temizlik, maske ve mesafe kurallarına eksiksiz bir şekilde uymalıyız. Koronavirüsü alacağımız tedbirlerle hep birlikte yeneceğiz." diye konuştu.

???????Görüş, öneri, ihtiyaç ve taleplerin değerlendirilmesinin ardından sona eren toplantıya Sağlık İl Müdürü Dr. Ali Taşçı ve il müdürlüğü idarecileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay