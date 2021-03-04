Son dakika haberi | Çanakkale'de kapkaç yapan şüpheli İstanbul'a kaçarken yakalandı
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Son dakika haberi | Çanakkale'de kapkaç yapan şüpheli İstanbul'a kaçarken yakalandı

04.03.2021 13:12 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:17
Son dakika haberi | Çanakkale'de kapkaç yapan şüpheli İstanbul'a kaçarken yakalandı

Son dakika haber: ÇANAKKALE'de feribottan inen bir kişinin cep telefonu ve 2 bin 400 lirasını çalan kapkaç şüphelisi, polis ekipleri tarafından İstanbul'a gitmek için bindiği yolcu otobüsünde yakalanarak, gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'de feribottan inen bir kişinin cep telefonu ve 2 bin 400 lirasını çalan kapkaç şüphelisi, polis ekipleri tarafından İstanbul'a gitmek için bindiği yolcu  otobüsünde  yakalanarak, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Kilitbahir feribotundan inen O.G.'nin cep telefonu ve 2 bin 400 lirasının kapkaç yöntemiyle çalındığını bildirmesi üzerine harekete geçti. Mobese ve güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, kapkaçı gerçekleştiren şüphelinin M.A. olduğunu tespit etti. M.A., şehirler arası otobüsle İstanbul'a kaçmak istersen Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki yol kontrol noktasında yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında, O.G.'ye ait cep telefonu ve bin 900 lira ele geçirildi.Çanakkale'ye getirilen M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Son dakika haberi | Çanakkale'de kapkaç yapan şüpheli İstanbul'a kaçarken yakalandı
Son dakika haberi | Çanakkale'de kapkaç yapan şüpheli İstanbul'a kaçarken yakalandı
Son dakika haberi | Çanakkale'de kapkaç yapan şüpheli İstanbul'a kaçarken yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan ŞEN

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