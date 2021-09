Son dakika haberi... Çanakkale'de kaçak içki operasyonuna 1 gözaltı

Son dakika haberler: ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde polisin düzenlediği kaçak içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Gelibolu ilçesinde polis noktasında şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 5 farklı çeşit ve markalarda gümrük kaçağı her biri 1 litrelik bandrollü alkollü içki, 12 gümrük kaçağı her biri 200 ml olan bandrollü alkollü içki, 3 gümrük kaçağı her biri 2 litrelik alkollü içki ve 18 gümrük kaçağı her biri 500 ml olan alkollü içki ele geçirildi.Kaçak içkilere el konulurken, gözaltına alınan O.C. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı