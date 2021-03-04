Son dakika haberi... Çanakkale'de dördüncü kattaki evin balkonundan düşen çocuk yaşamını yitirdi
04.03.2021 13:19 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:19
Son dakika haberler: Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde dördüncü kattaki evin balkonundan düşen çocuk hayatını kaybetti.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde dördüncü kattaki evin balkonundan düşen çocuk hayatını kaybetti.
Suriye uyruklu Kurdi ailesinin Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki evlerinde 2,5 yaşındaki kızları Fatmagül oynadığı sırada balkona çıktı.
Balkondan beton zemine düşen çocuk ağır yaralandı.
Ambulansla Lapseki Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatmagül Kurdi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun babası ile annesi, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin