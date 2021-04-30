Son dakika haber... ÇANAKKALE - Depo yangını söndürüldü
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Son dakika haber... ÇANAKKALE - Depo yangını söndürüldü

Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir firmanın depolama alanında çıkan yangın söndürüldü.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir firmanın depolama alanında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi'ndeki bir tarım ürünleri şirketinin açık alan deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haber... ÇANAKKALE - Depo yangını söndürüldü
Son dakika haber... ÇANAKKALE - Depo yangını söndürüldü
Son dakika haber... ÇANAKKALE - Depo yangını söndürüldü
Son dakika haber... ÇANAKKALE - Depo yangını söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama

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