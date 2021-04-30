Son dakika haber... ÇANAKKALE - Depo yangını söndürüldü

Son dakika haberi... Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir firmanın depolama alanında çıkan yangın söndürüldü.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir firmanın depolama alanında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi'ndeki bir tarım ürünleri şirketinin açık alan deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama