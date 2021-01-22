Son dakika haberi: Çanakkale'de deniz yıldızı fosili ele geçirildi
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Son dakika haberi: Çanakkale'de deniz yıldızı fosili ele geçirildi

22.01.2021 11:02 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:06
Son dakika haberi: Çanakkale'de deniz yıldızı fosili ele geçirildi

Son dakika haberler: ÇANAKKALE'de polis ekiplerince, milyonlarca yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen deniz yıldızı fosili ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'de polis ekiplerince, milyonlarca yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen deniz yıldızı fosili ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.  

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin, 2 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen deniz yıldızı fosilini satmaya çalıştığını belirledi. Hemen harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla deniz yıldızı fosilini ele geçirdi. M.V. ve B.Ç., adlı şüphelileri gözaltına aldı. 2 şüpheli hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.


Son dakika haberi: Çanakkale'de deniz yıldızı fosili ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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