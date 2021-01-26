Son dakika haberi | Çanakkale'de çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Son dakika haberi: ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde bir binanın çatısında 2 gün mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde bir binanın çatısında 2 gün mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçenin Tuğsavul Caddesi üzerindeki bir binanın çatısına çıkan kedi, geri inemeyince mahsur kaldı. Kediye su ve mama veren vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese gelen itafiye ekibi tarafından kurtarılan kedi, sokakta gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı